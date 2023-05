Bergheim

18:20 Uhr

Beleidigung endet vor Gericht: Bergheimer und Bürgermeister geraten aneinander

Ein Mann musste sich vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten, weil er den Bürgermeister der Gemeinde Bergheim in einer Mail beleidigte.

Plus Ein Mann hat Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger beleidigt. In der Verhandlung geht es auch um die Frage: Wie entschuldigt man sich richtig?

Die Entschuldigung eines Bürgers aus Bergheim ist zu spät gekommen: Wegen einer beleidigenden E-Mail musste sich ein Mann aus der Gemeinde vor dem Neuburger Amtsgericht verantworten. In einer Mail attackierte er vergangenen Sommer den Bürgermeister von Bergheim, Tobias Gensberger. Ausgang für den schriftlichen Angriff sei ein Streit um ein Grundstück gewesen. Der Mann sei auf Kosten für eine Vermessung sitzen geblieben, berichtet er. Nach seinen Aussagen wollte die Gemeinde die Fläche erst kaufen, sei aber dann von dem Plan abgewichen - woraufhin er Gensberger eine wütende Mail schrieb, in der er sich auch zu folgendem Satz hat hinreißen lassen: "Sie können sich Ihr Grundstück in den ... stecken". Zudem soll der Mann einen kommunalen Mitarbeiter beleidigt haben.

Im November erhielt der Bergheimer dann einen Strafbefehl wegen Beleidigung. Einen Monat später habe er mithilfe seiner Anwältin Anna Bauer ein Entschuldigungsschreiben an den Bürgermeister verfasst. Zu spät, findet Richterin Rebecca Hupke. Man müsse kein Anwalt sein, um sich zu entschuldigen, erklärt die Richterin dem Mann. "Mir fehlt ernsthaftes Bemühen", führt sie weiter aus. Die Anstrengungen habe seine Verteidigerin unternommen. Die Antwort auf die Entschuldigung kam jedoch ebenfalls spät. Diesen Mai antworteten die Anwälte des Bürgermeisters: Man könne sich nicht entschuldigen, man könne nur um Entschuldigung bitten.

