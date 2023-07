Bergheim erhöht Kindergartengebühren

Für einen Kindergartenplatz müssen Eltern in Bergheim ab dem 1. September mehr zahlen. Das liegt vor allem an den steigenden Kosten für das Personal.

Die Kindergartengebühren in der Gemeinde Bergheim steigen. Eltern zahlen ab dem 1. September für einen Platz im Regelkindergarten in Bergheim und im Waldkindergarten Unterstall 65 Euro mehr. Die Gebühr für den Platz in der Kinderkrippe steigt monatlich um 100 Euro. Das beschloss der Gemeinderat am Montagabend. Die Gemeinde legt damit 60 Prozent der Kosten für den Kindergarten auf die Gebührenzahler um. Hauptgrund für die Erhöhung sind die gestiegenen Lohnkosten, erläuterte Bürgermeister Tobias Gensberger dem Gremium. Die Gemeinde stelle jedoch auch mehr Personal an, als rechtlich verlangt werde. "Das Arbeitsumfeld ist so schöner", sagte Gensberger in der Sitzung.

Hohe Personalkosten im Kindergarten Bergheim

In einer Gruppe werden laut dem Bürgermeister so etwa 17 Kinder und nicht 28 Kinder betreut. Zuziehende Familien sollen dadurch auch im laufenden Jahr noch einen Platz in dem Kindergarten erhalten. Wartelisten gebe es in Bergheim nicht. Außerdem können Eltern ab dem kommenden Jahr die Kindergartengebühr monatlich bezahlen. Brauchen Familien während des Jahres noch einen Platz, müssen diese nicht den Betrag für das gesamte Jahr bezahlen. Das Spielgeld steigt zukünftig von 5 auf 8 Euro. Das Getränke- und Wirtschaftsgeld steigt gleich so und soll ab September ebenfalls monatlich und nicht mehr jährlich bezahlt werden.

