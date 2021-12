Bergheim

10:06 Uhr

Bergheim stimmt gegen Beitritt zu Landschaftspflegeverband

In Günzburg gibt es bereits einen Landschaftspflegeverband

Plus In einer Gemeinderatssitzung stimmen alle Mitglieder gegen einen Beitritt des von Landrat Peter von der Grün favorisierten Landschaftspflegeverband.

Von Michael Kienastl

Der Landkreis Aichach-Friedberg hat ihn schon lange, die meisten anderen Landkreise in Bayern auch. Landrat Peter von der Grün will ihn für Neuburg-Schrobenhausen: einen Landschaftspflegeverband. Doch viele Gemeinden stellen sich quer, so auch Bergheim.

