Bergheimer wettern gegen Neuburg: Initiative stellt sich gegen zweite Brücke

Plus Eine Bürgerinitiative aus Bergheim will den Bau einer zweiten Donaubrücke verhindern. Sie werfen der Stadt Neuburg "Trickserei" vor und bezeichnen die Planungen als "Schwachsinn".

In Bergheim regt sich Widerstand gegen die zweite Donaubrücke. Der Einladung einer neuen Bürgerinitiative folgten etwas über 100 Menschen, um sich gegen das Bauprojekt der Stadt Neuburg zu positionieren. Die Bürgerinnen und Bürger befürchten massive Auswirkungen auf den Verkehr in ihrer Gemeinde. Diese spielten am Dienstagabend in der Dorfhalle in Bergheim aber nur eine Nebenrolle. Das Ziel der fünf Initiatoren ist es, die geplante Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke komplett zu verhindern.

Zwei der Gruppe, Mario Dorneburg und Martin Michallek, stellten den Zuhörern in der Dorfhalle Möglichkeiten vor, wie der Bau der Donaubrücke abgewendet werden könnte. Im Mittelpunkt ihrer Ausführungen stand die Frage, ob eine Förderung durch den Freistaat zulässig sei. Die Initiatoren sehen ihres Erachtens nach einen Formfehler vorliegen.

Doch von Anfang an: Durch die geplante Straße der Stadt Neuburg soll der Verkehr durch Bergheim zunehmen. Von einer Mehrbelastung von etwa 4900 Autos gehen Verkehrsprognosen aus, wie Dorneburg den Anwesenden erläuterte. Dabei bezog er sich auf eine Prognose, die er auf der Webseite der Stadt Neuburg gefunden habe. Die Mehrbelastung habe massive Auswirkungen auf die Lebensqualität der Gemeinde Bergheim. Mehr Verkehr bedeute mehr Lärm, mehr Feinstaub, und das Unfallrisiko nehme zu, schilderte die Gründer der Initiative "Keine zweite Osttangente Neuburg". Diese Prognose hörten die Bergheimer Initiatoren in der Gemeinderatssitzung im Februar und beschlossen daraufhin, tätig zu werden. Die drei Männer und zwei Frauen machten sich auf die Suche nach möglichen Fehlern in der Planung.

Bergheimer wollen den Bau der Brücke verhindern

Bei der Bezeichnung des Projekts sehe Mario Dorneburg ein Problem: Die geplante Straße ist laut dem Bergheimer keine Tangente und auch keine Umfahrung. Solche Begriffe "Ortsumfahrung" und "Osttangente" seien falsch, erklärte der Ingenieur, der selbst Straßen baut, in der voll besetzten Dorfhalle. Bei dem Bauprojekt handele es sich um eine Ortsdurchfahrung. Die geplante Straße umfahre nur die Kernstadt, aber auch Heinrichsheim und Herrenwörth seien Teil von Neuburg.

Nach Planungen der Stadt soll die Umfahrung als Staatsstraße 2035 vom Kreisverkehr am Ende der Münchner Straße in Richtung Norden über die Donau führen. Die zweite Donaubrücke soll östlich vom Englischen Garten bis zur Staatsstraße 2214 westlich von Joshofen verlaufen.

Lesen Sie dazu auch

"Das Projekt ist für die Stadt Neuburg unbezahlbar", so Dorneburg. Am Dienstagabend wurde von einem der Anwesenden im Raum eine Summe von über 60 Millionen Euro genannt. Die veranschlagten Kosten belaufen sich nach Angaben der Stadtverwaltung Neuburg gegenwärtig auf insgesamt 85,839 Millionen Euro. Wäre die geplante Straße eine Durchfahrung, müsste die Stadt die Kosten für den Bau selbst tragen, wie Dorneburg den Interessierten erklärte. Nur als Umfahrung könne das Projekt eine Staatsstraße sein – und Fördergelder vom Freistaat abrufen. Für die Bürgerinitiative ist klar: Es handele sich "keinesfalls" um eine Umfahrung. Bereits seit 40 Jahren gäbe es eine Ortsumfahrung: die Bergheimer Spange. "Wir sind der Meinung, da hat man mit den Begrifflichkeiten getrickst", sagte Martin Michallek gegenüber den Anwesenden am Dienstagabend.

Auf Einladung der neu gegründeten Bürgerinitiative waren etwa 100 Besucher in die Dorfhalle gekommen. Foto: Tabea Huser

Dorneburg, der in Bergheim aufgewachsen ist, holte in seinem Vortag weit aus. In den Achtzigerjahren verlief die Bundesstraße 16 durch seine Gemeinde. Mit der Verlegung in den Süden sei die Zahl der Unfälle in Bergheim gesunken. "Jetzt kriegen wir die B16 wieder zurück", meinte der Bergheimer und zeigte sich empört: "Und wir zahlen diesen Schwachsinn mit." In der einstündigen Ausführung über den Verkehr stellten die Initiatoren außerdem heraus, dass die Brücke ihrer Meinung nach keine Entlastung für die Stadt Neuburg sei. Mehr Straßen heiße auch mehr Autos, fügte ein Zuhörer hinzu.

Bergheimer fühlen sich von der Stadt Neuburg nicht informiert

Auch der Eingriff in die Natur bereitet den Bergheimern Sorgen: "Es wird nicht mehr so schön sein, wie es jetzt ist", prognostizierte Michallek. Die Brücke werde in einem sogenannten Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) "Donauauen mit Gerolfinger Eichenwald" geplant, erklärte der Mann aus Bergheim dem Publikum. Ein solches Bauprojekt sei in so einem FFH-Gebiet nur möglich, wenn ein "überwiegend öffentliches Interesse" daran bestehe. Mit ihrem Partner, dem Aktionsbündnis Auwald statt Asphalt will die Bergheimer Initiative zeigen, dass es kein überwiegend öffentliches Interesse an der Brücke gibt. So könnte laut Michallek der Bau in dem Gebiet unzulässig werden.

Wiederholt betonten die Redner zudem, dass die Stadt Neuburg eine Kampagne der "bewussten Nichtinformation" betreibe. "Wenn es so ein tolles Projekt ist, sollten sie es zeigen", meinten die Gründer der Initiative. Auch in einer anschließenden Fragenrunde bekundeten die anwesenden Bürger aus Bergheim, Unterstall, Joshofen und Neuburg ihr Unverständnis über die Pläne der Kreisstadt.

Die Bürgerinitiative sammelte am Dienstagabend Unterschriften. Diese will die Gruppe bei der Regierung von Oberbayern einreichen. Kommendes Wochenende liegen die Listen in den Sportheimen in Joshofen und Bergheim aus.