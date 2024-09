Betrunkener Radfahrer bleibt im Weidezaun stecken

Am Sonntagmorgen verhedderte sich ein unbekannter Radfahrer in Bergheim am Donaudamm in einem Weidezaun und beschädigte diesen.

Betrunkener Radfahrer verursacht Schaden am Donaudamm in Bergheim

Gegen 6.15 Uhr sah ein Zeuge, wie der offensichtlich betrunkene Radler auf dem Kiesweg fuhr und in den Weidezaun krachte. Dabei wurden sowohl der Zaun als auch ein Stromaggregat beschädigt, teilt die Polizei mit. Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Der Radfahrer versuchte dann, sein E-Bike aus den Maschen des Zauns zu befreien, was ihm jedoch nicht gelang. Als der Zeuge ihn ansprach, rannte der Radler zu Fuß davon und ließ sein E-Bike zurück.

Die Polizei stellte das Fahrrad sicher, aber die Suche nach dem Radfahrer blieb erfolglos. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, normale Statur, kurze blonde Haare; er trug eine lange Hose und ein graues Hemd. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)