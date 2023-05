Das ist das neue Domizil von Bergheimer Feuerwehr und Bauhof

Von Andrea Hammerl - vor 46 Min. Artikel anhören Shape

Zwei wichtige Institutionen, ein Gebäude: Mit einer großen Freier hat Bergheim seinen neuen Bauhof und das Feuerwehrhaus eingeweiht - und die Verantwortlichen sind mächtig stolz.

Groß gefeiert hat die Gemeinde Bergheim die Einweihung des neuen Bauhofs und Feuerwehrhauses. Während es am Samstag eher familiär zuging, waren am Sonntag auch Ehrengäste aus dem Landkreis vor Ort, dazu spielten Karl Trost und seine Feichtlerberger Musikanten aus Unterstall zünftig auf. Pfarrer Konrad Willi hielt den Festgottesdienst und ging in seiner Predigt auf die wichtige Arbeit der Feuerwehrkameraden ein. Anschließend segnete er das neue Gebäude, in das die Kommune rund 2,5 Millionen Euro investiert hat.

"Angesichts dieser Bausumme nimmt sich der Zuschuss des Freistaats Bayern von 177.000 Euro eher wie ein Almosen aus – vor allem, wenn man sieht, wofür in letzter Zeit alles Geld ausgegeben wurde", teilte Bürgermeister Tobias Gensberger einen kleinen Seitenhieb Richtung München aus. Doch die Freude über den kürzlich erfolgten Umzug von Bauhof und Feuerwehr und das gelungene Fest überwog. "Gemeinsam sind wir stark", lautete der Tenor seiner Ansprache, wobei er den Bogen zur iKommZ Mittlere Donau schlug, deren Bürgermeister zahlreich vertreten waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .