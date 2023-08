Bergheim

E-Auto-Unfall bei Bergheim: "Der Fahrer hatte mehr als drei Schutzengel"

Von dem Unfallauto, ein BMW i3, war nicht mehr viel übrig. Der Fahrer schwebt weiter in Lebensgefahr.

Plus Knapp eine Woche nach dem verheerenden E-Auto-Unfall bei Bergheim schwebt das Opfer weiter in Lebensgefahr. Unterdessen gibt es weitere Details zur Rettung.

Auch knapp eine Woche nach dem verheerenden Unfall bei Bergheim schwebt der aus Neuburg stammende Fahrer weiter in Lebensgefahr. Sein Zustand sei weiterhin unverändert, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Unterdessen werden weitere Details zum mutigen Einsatz der Ersthelfer bekannt. "Der Fahrer hatte mehr als drei Schutzengel", beschreibt es Heinz Rindlbacher, Leiter der Polizei-Inspektion Neuburg.

Wie berichtet war der 54-jährige Mann aus Neuburg am vergangenen Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 2043 von Irgertsheim in Richtung Neuburg unterwegs gewesen. Vor der Staustufe, auf Höhe Förchenau, kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Baum am Straßenrand und fing Feuer. Später hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr enorme Mühen, das Fahrzeug überhaupt zu löschen.

