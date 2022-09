Gartenbauverein Bergheim feiert sein 40-Jähriges

Die Feierlichkeiten dauern gleich zwei Tage: Zum Jubiläum findet am Freitag ein Ehrenabend statt, am Samstag folgt das Weinfest.

40 Jahre Gartenbauverein Bergheim: Die Mitglieder nehmen das zum Anlass, um an gleich zwei Abenden zu feiern. Auf dem Programm zum Gründungsfest am Wochenende stehen ein Ehrenabend und ein Weinfest. Erster Vorsitzender Werner Oppenheimer gibt einen Einblick.

Die Feierlichkeiten beginnen am Freitag, 23. September, um 18 Uhr in der Dorfhalle Bergheim. Nach einem Dankgottesdienst gibt es eine gemeinsame Brotzeit mit Steckerlfisch. Außerdem werden 31 langjährige Mitglieder geehrt. 25 Männer und Frauen sind seit 40 Jahren im Verein, 13 davon waren bereits bei der Gründung mit dabei. Weitere vier Mitglieder werden für 25 Jahre geehrt, zwei Mitglieder für zehn Jahre. Es spielt die Blech-Buam-Musi, der Eintritt ist frei.

Ehrungen und ein Weinfest beim Gartenbauverein Bergheim

Am Samstagabend beginnt das Weinfest um 19 Uhr. Auch diese Veranstaltung findet in der Bergheimer Dorfhalle statt. Wieder gibt es eine Brotzeit – unter anderem mit Currywurst, Vinschgerl und Käse vom Laib –, eine Weinrallye und Barbetrieb. Die Weine kommen vom Weingut Gehring und Tilman aus Franken; um das Essen kümmert sich der Bergheimer Gartenbauverein an beiden Abenden selbst. Zur Musik der Showband Red Roses darf getanzt werden. Der Eintritt am Samstag kostet sieben Euro.

Gegründet wurde der Verein für Gartenbau und Landschaftspflege am 11. Mai 1982, so Werner Oppenheimer. Die Gartlerinnen und Gartler aus Bergheim starteten mit 28 Mitgliedern. Diese Zahl hat sich deutlich erhöht: Heute gehören 167 Mitglieder zum Verein.

Ein aktuelles Projekt des Vereins ist die Pflanzung von je einem Naschgarten für Kindergarten und Kinderkrippe. Außerdem werden im Oktober 1000 Blumenzwiebeln für den kommenden Frühling gepflanzt, die vom Kreisverband gestiftet wurden.