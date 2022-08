Gegen Baum gefahren: Fahrzeug überschlägt sich bei Bergheim

Bei einem Unfall in Bergheim ist ein 18-Jähriger gegen einen Baum gefahren. Alkohol oder Drogen waren wohl nicht im Spiel.

Auf der Kreisstraße ND 2 in Bergheim hat sich am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein Unfall ereignet. Das teilte die Polizei mit. Zur Tatzeit fuhr ein 18-jähriger Fahranfänger aus der Gemeinde Burgheim mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Bergen kommend in Richtung Attenfeld. In einer Rechtskurve kam der 18-Jährige aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seiner rechten Fahrzeugfront mit einem Baum.

Im weiteren Verlauf überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 9000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nur leicht verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik Neuburg transportiert. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich keine Hinweise auf einen Alkohol- oder Drogeneinwirkung. (AZ)