Gemeinderäte stärken Gensberger den Rücken

Rückendeckung bekommt Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger parteiübergreifend von elf Gemeinderäten. Sie distanzieren sich zwar von den Inhalten, die Gensberger an Weihnachten zur Corona-Pandemie im Gemeindeblatt veröffentlicht hat, gleichzeitig lehnen sie einen Rücktritt des Bürgermeisters aber ab.