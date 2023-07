Bergheim

17:30 Uhr

"Heldenhaft": Drei Zeugen befreiten einen Mann aus seinem brennenden Auto

Plus Drei Männer ziehen ein bewusstloses Unfallopfer bei Bergheim aus einem brennenden Auto und retten womöglich sein Leben. Für ihren furchtlosen Einsatz erhalten sie viel Lob.

Von Andreas Zidar

Die Suche nach den Helden läuft über das Internet. In einer Neuburger Facebook-Gruppe erscheint am Samstag ein Aufruf. "Wer sind diese Schutzengel?", fragt darin die Frau des Autofahrers, der bei dem Unfall am Freitagnachmittag bei Bergheim lebensgefährlich verletzt wurde. "Wir möchten uns gerne bedanken." Ohne die drei Retter hätte man nicht die Chance der Hoffnung, "dass er es schafft", schreibt die Frau. Die gesuchten Männer melden sich bei ihr. Sie haben tags zuvor geistesgegenwärtig und furchtlos einen 54-jährigen Neuburger aus einem brennenden Auto gezogen.

Der Autofahrer war, wie berichtet, am Nachmittag um kurz vor 15 Uhr auf der Staatsstraße 2043 unterwegs gewesen, vom Irgertsheimer Kreisverkehr in Richtung Neuburg. Vor der Staustufe, auf Höhe Förchenau, kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum am Straßenrand. Sein Elektrofahrzeug, ein BMW i3, fing laut Augenzeugen sofort Feuer. Doch der Mann am Steuer konnte nicht flüchten, er war bewusstlos geworden. Drei Zeugen waren zu diesem Zeitpunkt ebenfalls vor Ort, sie waren teils hinter dem Neuburger gefahren, berichtet Heinz Rindlbacher, Dienststellenleiter der Neuburger Polizei, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

