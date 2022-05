Bergheim

vor 16 Min.

Hospiz macht Schule: Kinder, reden wir über den Tod!

Plus Seit sieben Jahren bringt der Hospizverein Grundschülern das Thema Leben und Sterben näher. Diese Woche machte er Station in Bergheim.

Von Claudia Stegmann

Ein jeder Tag hat eine andere Farbe. Manchmal ist er grau, weil das Wetter trüb und die Stimmung schwermütig ist. Manchmal ist er aber auch himmelblau, und man fühlt sich leicht wie eine Feder. Hannahs Tag begann eher braun – weil sie morgens so schlecht aus dem Bett kommt und lieber noch liegen geblieben wäre, anstatt in die Schule zu gehen. Doch dann hat sich die Zehnjährige besonnen, welcher Unterricht auf sie an der Bergheimer Grundschule wartet – und schon verbesserte sich ihre Laune.

