Fahndung in Bergheim: Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisster Person

Seit Dienstagabend wird im bayerischen Bergheim nach einer Person gefahndet. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, waren bis zwei Uhr nachts zahlreiche Polizei-und Feuerwehrkräfte im Einsatz. Auch mit einem Helikopter wurde die Umgebung abgesucht.

Nach Informationen des Polizeisprechers wurde gegen 21 Uhr das Auto des Mannes in Bergheim gefunden. „Das war natürlich ein neuer Ansatzpunkt für die Einsatzkräfte.“ Auch Rettungshunde waren im Einsatz.

Suche geht heute weiter

Nachdem die Suche nach dem Mann am Dienstag erfolglos blieb, wird die Suche heute fortgesetzt.