Tote Frau in Bergheim: Hätten Bürgermeister und Polizei anders handeln müssen?

Am Landgericht Ingolstadt wird derzeit der Fall einer Frau verhandelt, die vor einem Jahr in in ihrer Wohnung in Bergheim unter nicht alltäglichen Umständen tot aufgefunden wurde. Ihr Ehemann, der des Totschlags beschuldigt wird, ist nach aktuellem Stand des Verfahrens vermutlich psychisch krank und hat die 54-Jährige „in einem religiösen Wahn“ am 25. August 2024 getötet, wie er selbst sagt. Erst elf Tage später barg die Polizei die verweste Leiche unter einem Haufen Müll. Am Dienstag sagte nun die Schwester der Getöteten aus und schilderte, wie sie im Juli und August des vergangenen Jahres, nachdem sie längere Zeit nichts von ihrer Schwester gehört hatte, vergeblich bei verschiedenen Stellen um Hilfe gebeten habe. Bei der Polizei, bei einer Stelle für häusliche Gewalt - und beim Bergheimer Bürgermeister, der nicht auf ihre Mail geantwortet habe. Nun nimmt er selbst dazu Stellung.

