Bergheim/Ingolstadt: Tote Frau in Bergheim: Hätten Bürgermeister und Polizei anders handeln müssen?

Bergheim/Ingolstadt

Tote Frau in Bergheim: Hätten Bürgermeister und Polizei anders handeln müssen?

Weil die 54-Jährige, die später tot aufgefunden wurde, sich lange nicht bei ihrer Schwester meldete, begann diese in Bergheim nach ihr zu suchen. Der Bürgermeister erklärt sein Handeln.
Von Dorothee Pfaffel
    Hinter diesem Hauseingang in Bergheim entdeckte die Polizei im September 2024 die Leiche einer 54-jährigen Frau.
    Hinter diesem Hauseingang in Bergheim entdeckte die Polizei im September 2024 die Leiche einer 54-jährigen Frau. Foto: vifogra

    Am Landgericht Ingolstadt wird derzeit der Fall einer Frau verhandelt, die vor einem Jahr in in ihrer Wohnung in Bergheim unter nicht alltäglichen Umständen tot aufgefunden wurde. Ihr Ehemann, der des Totschlags beschuldigt wird, ist nach aktuellem Stand des Verfahrens vermutlich psychisch krank und hat die 54-Jährige „in einem religiösen Wahn“ am 25. August 2024 getötet, wie er selbst sagt. Erst elf Tage später barg die Polizei die verweste Leiche unter einem Haufen Müll. Am Dienstag sagte nun die Schwester der Getöteten aus und schilderte, wie sie im Juli und August des vergangenen Jahres, nachdem sie längere Zeit nichts von ihrer Schwester gehört hatte, vergeblich bei verschiedenen Stellen um Hilfe gebeten habe. Bei der Polizei, bei einer Stelle für häusliche Gewalt - und beim Bergheimer Bürgermeister, der nicht auf ihre Mail geantwortet habe. Nun nimmt er selbst dazu Stellung.

