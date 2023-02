Kraftwerkbetreiber sollen Umgebung auf Biberdämme überprüfen

Die Uniper Kraftwerke GmbH soll wöchentlich die Umgebung um die Bergheimer Staustufe auf Biberdämme überprüfen. Das fordert nun der Gemeinderat.

Das Donaukraftwerk-Bergheim produziert Strom für die Deutsche Bahn und um das wirtschaftliche Potenzial der Staustufe ganz auszuschöpfen, will die Firma Uniper das Wasser über einen Probezeitraum von fünf Jahren um 30 Zentimeter mehr anstauen. Der Gemeinderat Bergheim lehnte das Vorhaben nun mit einer Stellungnahme ab. Grund dafür sei, dass die Firma sich nicht um die Biberdämme im Bereich der Vorfluter kümmere, heißt es aus der Gemeinderatssitzung. Unter den Vorflutern sind laut Geschäftsstellenleiter Stefan Gößl kleine Zuflüsse und Graben neben der Donau zu verstehen.

Biberdämme bei Bergheim können zu Anstauungen führen

In den Jahren 2016 und 2017 wurde im Gemeinderat Bergheim bereits über die sogenannte Stauzielerhöhung des Kraftwerks gesprochen. Für drei Wochen gestattete die Gemeinde dem Unternehmen damals, das Wasser um 30 Zentimeter anzustauen. Die Auswirkungen auf das Grundwasser durch die Anstauung stellen sich als gering heraus, da die Donau in dem Bereich abgedichtet ist. Auf die Donauauen hatte der erhöhte Stau laut des Gemeinderats ebenfalls keinen starken Effekt.

Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger erklärte am Montagabend in der Gemeinderatssitzung jedoch, dass er Angst habe, dass sich niemand um den Vorfluter kümmern wird. Biberdämme hätten in der Vergangenheit das Wasser anstauen lassen und dafür gesorgt, dass die Pegel in den umliegenden Kies-Abbaugebieten stiegen. Die Gemeinde Bergheim fordert daher, dass der Vorfluter bei einer Stauzielerhöhung durch die Firma Uniper einmal in der Woche auf Biberdämme überprüft werden. (AZ)

