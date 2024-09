Mann stürzt beim Äpfel pflücken und verletzt sich schwer

Zu einem folgenreichen Sturz aus großer Höhe kam es am Freitag gegen 15.10 Uhr in Bergheim. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 42-jähriger Bergheimer die Früchte seines im eigenen Garten befindlichen Apfelbaumes ernten. Damit er die oberen Regionen des Baumes erreichen konnte, stellte er eine Gitterbox auf die Gabel seines Traktors und hob diese auf circa vier Meter Höhe. Als er in der Gitterbox stehend der Erntetätigkeit nachging, kippte er mitsamt der Gitterbox um und fiel auf den Gartenboden. Er landete auf dem Rücken und wurde liegend von der ebenfalls abstürzenden Gitterbox getroffen.

Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Ingolstadt gebracht. Dort wurden diverse Brüche im Bereich der Hüfte und der Rippen sowie ein Milzriss diagnostiziert, teilt die Polizei mit. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen führte der 42-jährige Mann aus Bergheim die Arbeiten eigenständig durch, weshalb ein Fremdverschulden ausgeschlossen wird. (AZ)