Bergheim

vor 17 Min.

Mit Hoagarten und Oberkrainern: Gensbergers Hochzeits-Trilogie

Plus Bergheims Bürgermeister und seine Frau feierten drei Tage lang Hochzeit – frei nach Ludwig Thoma. Mit zwei Brautkühen, einem Hoagarten und den Oberkrainern.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Eine traditionelle Hochzeit wie bei Ludwig Thoma, mit allem, was dazugehört, feierten Simone und Tobias Gensberger von Donnerstag bis Samstag. Tatsächlich hatte der Thoma-Roman „Hochzeit – eine Bauerngeschichte“ Pate gestanden, verriet der Bergheimer Bürgermeister und bilanzierte: „Es war genauso, wie wir es uns vorgestellt hatten, auch die Brautkuh kommt bei Thoma vor.“ Wobei Gensberger noch eins draufgesetzt und seine Simone gleich mit zwei Brautkühen überrascht und zu Tränen gerührt hatte.

Marie und Ella, so die Namen der beiden Kühe der kleinwüchsigen irischen Rinderrasse Dexter, hatte der Bräutigam im Allgäu erstanden. „Jetzt weißt du, wo er den Sonntag verbracht hat“, sagte Brautmutter Martha Prüfer lachend zu ihrer Tochter. Die gelernte Landwirtin hatte zwar vermutet, dass der geheimnisvolle Ausflug ihres Hochzeiters etwas mit der Hochzeit zu tun hatte, aber keine Ahnung gehabt, dass ihr Wunsch so schnell erfüllt würde. Die beiden Tiere wurden zum Höhepunkt des Brautverziehens auf den Hof der elterlichen Spedition gefahren, wo die Hochzeitsgesellschaft schon längst nicht mehr an den Weintischen unterm Zeltdach saß, sondern auf den Bänken stand. Die schlimmsten Minuten der Feier hatte Tobias Gensberger da bereits hinter sich gebracht. Auf einem Holzscheit kniaglnd hatte er seiner frisch Angetrauten versprechen müssen, „was ich zuvor noch keiner versprochen habe und nach dir auch keiner anderen versprechen werde, dass ich jeden 15. des Monats“ – hier hatte er dreimal abgebrochen und dem Hochzeitslader Scheller Pat versichert: „Meinen Knien geht es gut“. Worauf der wieder von vorne anfing, bis der Bräutigam beziehungsweise dessen Knie weich wurden und er seiner Braut versprach, ihr an jedem 15. des Monats 500 Euro zu überweisen.

