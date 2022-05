Nach Impf-Kritik: Verfahren gegen Tobias Gensberger wird wohl eingestellt

Nach seinen impfkritischen Äußerungen im Bergheimer Gemeindeblatt wird das Verfahren gegen Bürgermeister Tobias Gensberger wohl eingestellt - gegen eine Auflage.

Nach seinen umstrittenen Äußerungen bezüglich der Corona-Impfung im Bergheimer Gemeindeblatt steht das Disziplinarverfahren gegen Bürgermeister Tobias Gensberger unmittelbar vor dem Abschluss. Wie ein Sprecher der Landesanwaltschaft Bayern auf Anfrage mitteilt, sei beabsichtigt, das Verfahren gegen Zahlung eines Geldbetrags zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung einzustellen. Es handele sich um einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich. Bürgermeister Tobias Gensberger habe seine Zustimmung zu diesem Vorgehen erteilt. Sobald der Nachweis über die Zahlung der Geldauflage vorliegt, werde das Disziplinarverfahren endgültig eingestellt, heißt es vonseiten der Landesanwaltschaft.

In seiner Weihnachtsbotschaft im Bergheimer Gemeindeblatt hatte Gensberger von seiner Corona-Infektion und seinem Krankenhausaufenthalt berichtet. Er stellte die Wirksamkeit der Covid-Impfung infrage und schrieb von einer „Hexenjagd“, einer „Diskriminierung von Menschen, die ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit wahrnehmen (...) wollen“ sowie einer „Hetzjagd auf Ungeimpfte“. Die Botschaft hatte nach Weihnachten große Wellen geschlagen. Überregionale Medien haben über den Fall des Bergheimer Bürgermeisters berichtet.

Auch vor Ort löste der Vorfall Unruhe aus. Ein Bergheimer Gemeinderat forderte den Rücktritt des Bürgermeisters. In einem offenen Brief setzten sich mehrere Mediziner aus der Region kritisch mit den Äußerungen Gensbergers auseinander. Der Bürgermeister selbst ruderte im Nachgang zurück. Es täte ihm leid, dass seine Weihnachtsbotschaft zu solch „heftigen Irritationen“ geführt habe, teilte er damals mit. Im Rahmen des Disziplinarverfahrens wäre sogar die Entfernung aus dem Beamtenverhältnis in Betracht gekommen, was Gensbergers Ende als Bürgermeister bedeutet hätte.

