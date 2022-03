Nach umstrittener Impfbotschaft: Persönliche Anhörung für Tobias Gensberger

Plus Nach der umstrittenen Impfbotschaft im Bergheimer Gemeindeblatt ermittelt die Landesanwaltschaft weiter gegen Bürgermeister Tobias Gensberger. Nun steht eine persönliche Anhörung an.

Nach der umstrittenen Weihnachtsbotschaft von Tobias Gensberger im Bergheimer Gemeindeblatt ist nach wie vor unklar, welche Konsequenzen auf den Bürgermeister zukommen. Der Fall liegt immer noch zur Prüfung bei der Landesanwaltschaft.