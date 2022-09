Bergheim

Neubaugebiet in Unterstall soll bald erschlossen werden

Plus Im Frühjahr beginnen aller Voraussicht nach die Erschließungsarbeiten am "Trauberg II". In Bergheim selbst will man ein bestehendes Baugebiet nachverdichten.

Von Laura Gastl

Das Neubaugebiet "Trauberg II" in Unterstall steht schon seit Jahren auf der Agenda des Bergheimer Gemeinderats. Bereits 2017 wurde der Bebauungsplan mit zehn Bauplätzen aufgestellt. Nun soll es endlich vorangehen: VG-Verwaltungsleiter Stefan Gößl rechnet damit, dass die Erschließungsarbeiten im kommenden Frühjahr beginnen können.

