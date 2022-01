Ohne Diskussion im Gemeinderat: Gensberger äußert sich zu Weihnachtsbotschaft

Erstmals seit seiner Stellungnahme Ende Dezember äußert sich der Bergheimer Bürgermeister zu seiner umstrittenen Weihnachtsbotschaft öffentlich in einer Gemeinderatssitzung. Kritik wird zumindest dort nicht geäußert.

Es täte ihm Leid, dass seine Weihnachtsbotschaft zu solch "heftigen Irritationen" geführt habe. Er bedaure, dass seine impfkritische Botschaft missverständlich war. "Sonst habe ich meiner Stellungnahme nichts hinzuzufügen", sagte der Bürgermeister zu Beginn der Gemeinderatssitzung in Bergheim. Außerdem laufe derzeit, wie bekannt, ein Disziplinarverfahren gegen ihn. Bereits wenige Tage nach Veröffentlichung der Botschaft hatte sich Gensberger für seine Aussagen entschuldigt.

Bergheim: Bürgermeister Tobias Gensberger entschuldigt sich im Gemeinderat

Die Gemeinderäte äußerten sich auf der Sitzung nicht weiter zu dem Fall, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte. In einer Presseerklärung hatte ihm der Großteil von ihnen bereits Ende Dezember den Rücken gestärkt und sich gegen seinen Rücktritt ausgesprochen. Dieser wurde von Gemeinderatsmitglied Engelbert Winter gefordert. "Ich stehe da immer noch dahinter", sagte Winter im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch in der Gemeinde selbst habe er Zuspruch erfahren. "Aber im Gemeinderat bin ich auf verlorenem Posten, wie bei einigen anderen Themen auch." Von der Presseerklärung der Gemeinderäte habe ihn etwa niemand im Vorfeld informiert. Mittlerweile sei in der Sache aber viel Wasser die Donau hinabgelaufen. Auch er verwies auf das laufende Disziplinarverfahren.

In seiner Weihnachtsbotschaft hatte Gensberger von seiner Corona-Infektion und seinem Krankenhausaufenthalt berichtet. Er stellte die Wirksamkeit der Impfung in Frage und schrieb von einer „Hexenjagd“, einer „Diskriminierung von Menschen, die ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit wahrnehmen (...) wollen“ sowie einer „Hetzjagd auf Ungeimpfte“.

