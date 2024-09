Polizei findet Frauenleiche: Die Todesumstände sind bisher unklar

Der Fall gibt Rätsel auf: Am Donnerstagabend wurde im Rahmen einer Wohnungsöffnung in Bergheim der Leichnam einer Frau aufgefunden. Die Todesumstände sind bislang unklar, heißt es seitens der Polizei. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord berichtet, ging Donnerstagabend bei der Polizeiinspektion Neuburg die Meldung ein, dass von einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Westen von Bergheim eine starke Geruchsbelästigung ausgehe. Außerdem sei die Bewohnerin des Hauses seit einiger Zeit nicht mehr gesehen worden. Da verschafften sich die eingesetzten Beamtinnen und Beamten Zutritt zu ihrer Wohnung.

Leiche in Bergheim gefunden: Frau muss schon länger tot gewesen sein

Dort fand die Polizei dann den Leichnam einer Frau. Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler der zuständigen Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt davon aus, dass es sich hierbei um die 54-jährige Bewohnerin handelt. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord sagt auf Nachfrage, dass aber selbst dies noch nicht gesichert sei, da die Leiche in einem sehr schlechten Zustand gewesen und das Gesicht nicht mehr zu erkennen gewesen sei. Die Frau müsse schon mehrere Tage, möglicherweise auch länger als eine Woche tot in der Wohnung gelegen haben. Auf die Frage, ob die 54-Jährige denn alleine gelebt und deshalb niemand früher den Tod bemerkt habe, macht der Sprecher keine Angaben.

Die näheren Todesumstände sind derzeit unklar. Wie der Polizeisprecher erklärt, könne bislang weder ein Suizid noch eine Fremdeinwirkung, also Totschlag oder Mord, ausgeschlossen werden. In der Wohnung wurden im Laufe des Freitags umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Der Leichnam wird derzeit am Institut für Rechtsmedizin der LMU München obduziert, ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Anfang kommender Woche soll es neue Erkenntnisse geben.