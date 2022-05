Bergheim-Unterstall

vor 17 Min.

Bis 2028 soll das neue Feuerwehrhaus in Unterstall stehen

Plus Zum 150-Jährigen wünscht sich die Unterstaller Wehr ihr neues Domizil. Wie die Arbeit und das Vereinsleben der Feuerwehrleute in den vergangenen Jahren aussah.

Von Andrea Hammerl

Bis 2028 soll das Unterstaller Feuerwehrhaus fertig sein, hofft Vorsitzender Ludwig Kornreiter. Denn dann feiern die Brandschützer ihr 150-jähriges Bestehen. Vorgreifen wollte Claudia Heinzmann jedoch nicht, sie verwies auf die Bürgerversammlung mit Rathauschef Tobias Gensberger am 12. Mai. „Es bleibt beim Standort an der Schule und ich bin guten Mutes, dass wir das jetzt auf den Weg bringen“, sagte die Vize-Bürgermeisterin und zeigte sich begeistert von der Arbeit der Feuerwehr. Es sei fantastisch, was ein kleiner Ort auf die Füße stellen könne, ganz besonders in der Jugendarbeit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .