In Unterstall sollen zwei Fichten gefällt werden

Die beiden Fichten, welche die Kapelle am Ortsring 41 in Unterstall umrahmen, dürfen gefällt werden: Das hat der Gemeinderat Bergheim in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Dafür muss es eine Ersatzbepflanzung geben.

Foto: Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege