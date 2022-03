Bergheim-Unterstall

vor 32 Min.

Kommt „Gas und Glas“ auch nach Unterstall?

In Bergheim läuft der Gas- und Glasfaserausbau.

Plus In Bergheim kommt der Ausbau der Gasleitungen gut voran. In Unterstall ist jetzt das Interesse abgefragt worden - wohl beeinflusst vom aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt.

Von Laura Gastl

Mit dem Verlegen von Gasleitungen und Glasfaserleerrohren geht es in Bergheim gut voran – darüber informierte Bürgermeister Tobias Gensberger auf Nachfrage aus dem Gremium. Nachdem man noch im vergangenen Jahr Schwierigkeiten mit der Baufirma hatte, ist seit Anfang dieses Jahres ein anderes Unternehmen tätig. „Jetzt läuft alles tadellos“, freut sich Gensberger. Geschäftsstellenleiter Gößl bestätigte auf Nachfrage unserer Reaktion: „Wenn die Arbeiten so weiterlaufen, ist eine Fertigstellung im September realistisch.“

