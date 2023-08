Verkaufswagen bleibt an Baum hängen: 26.000 Euro Schaden

Ein Mann war mit seinem Verkaufsanhänger in Bergheim unterwegs, als sich plötzlich die Luke öffnete. Das hatte Folgen. Der Schaden ist groß.

Ein 58-Jähriger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen fuhr am Mittwoch mit seinem Auto und einem Verkaufswagen auf dem Fährenweg in Bergheim. Als er in die Schulstraße einbog, öffnete sich aus ungeklärter Ursache die Klappluke an der rechten Seite seines Verkaufsanhängers. Mit der geöffneten Luke blieb er an einem Baum hängen, berichtet die Polizei. Dadurch wurde die Klappe abgerissen und der gesamte Aufbau vom Anhänger geschoben wurde.

Durch den Verkehrsunfall wurde die Schulstraße komplett blockiert, verletzt hat sich niemand. Am Anhänger entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, auch das Zugfahrzeug wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt. Die Überreste des Anhängers mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Absperr- und Aufräumarbeiten wurden durch die Gemeinde Bergheim unterstützt. Die Schulstraße war für circa eineinhalb Stunden nicht befahrbar. (AZ)