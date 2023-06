Wallfahrt zur Willibaldskapelle wieder im "Normalmodus"

Am 2. Juli findet im Wald bei Attenfeld das Patroziniumsfest zu Ehren des Heiligen Willibald statt. Heuer wieder mit dem "vollen Programm".

Es ist ein schlichtes, kleines Kirchlein mitten im Wald nahe des Dorfes Attenfeld bei Bergheim, das alljährlich zu Ehren des Heiligen Willibald viele Gläubige anlockt. Dem ehrfürchtigen Gottesmann und Gründers des Bistums Eichstätt ist die dortige Kapelle geweiht, weshalb stets mehrere Hundert Menschen zu Beginn des Monats Juli dorthin pilgern, um unter freiem Himmel Eucharistie zu feiern. Coronabedingt musste die Wallfahrt 2020 ausfallen, in den beiden darauffolgenden Jahren fand sie nur in einer kleinen Version statt. Doch nun soll die Tradition wieder nach altbewährter Weise aufgenommen werden. Am Sonntag, 2. Juli, startet die Prozession zur Kapelle um 9.30 Uhr an der Attenfelder Kirche, angeführt von Kaplan Melance Kayoya aus Burundi.

Um den Ort rankt sich eine uralte Legende. So erzählt man sich, dass Willibald von Eichstätt irgendwann um 750 n. Chr. herum dort eine Rast eingelegt hat, nachdem er die Wälder durchzogen und auf den Gehöften die Botschaft Christi verkündet hatte. Da er großen Durst hatte, betete er zu Gott um Wasser und fand dieses auf wunderbare Weise in den Löchern, die sein Pferd mit seinen Hufen in den Felsbrocken geschlagen hatte. Dankend segnete er den Stein, und von dieser Stunde an vertrocknete das Wasser angeblich nie wieder - bis heute. Selbst in der heißesten Sommerzeit steht das Wasser in den Löchern.

Das Willibaldifest in Attenfeld endet im Feuerwehrhaus

Beim Willibaldifest benetzen sich die Gläubigen mit diesem Wasser Augen, Gesicht und Hände. Seine geheimnisumwitterte Herkunft wird als heilend empfunden und soll Krankheiten vorbeugen. Kraft schöpfen die Menschen außerdem aus dem um 10 Uhr beginnenden Gottesdienst, den heuer der Nassenfelser Pfarrer Slawomir Gluchowski zusammen mit Kaplan Melance Kayoya zelebrieren wird. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst wieder von den Schuttertaler Musikanten aus Nassenfels.

Die Kapelle gibt es an dieser Stelle erst seit gut 400 Jahren - zunächst eine aus Holz, seit Anfang des 19. Jahrhunderts die jetzige aus Stein. Seit Kurzem gibt es nun auch Schilder, die den Weg zu der Kapelle weisen. Fast 70 Jahre lang war es die Aufgabe von Mesner Leonhard Seitz, diese für das Patroziniumsfest herzurichten. Nach seinem Tod im Januar 2022 übernimmt diese Aufgabe nun sein Sohn Michael.

Im Anschluss an den Gottesdienst im Wald steht für die Kirchgänger am Attenfelder Feuerwehrhaus ein Mittagessen bereit. Der Pfarrgemeinderat hat ein Kuchenbuffet organisiert, Attenfelder Frauen werden dafür fleißig Kuchen backen. Der Erlös fließt komplett in die Sanierung der Orgel in der kleinen Dorfkirche St. Ägidius.