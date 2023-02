Bergheim

vor 18 Min.

Zu viel Verkehr: Zweite Donaubrücke sorgt für Unruhe in Bergheim

Nimmt das Verkehrsaufkommen in Bergheim durch die zweite Donaubrücke zu? Nach derzeitigen Prognosen sollen 2030 etwa 690 Laster mehr durch die Gemeinde fahren.

Plus Entlastung für Neuburg und Belastung für Bergheim? Durch die neue Brücke soll das Verkehrsaufkommen in Bergheim steigen. Den Gemeinderäten bereitet das Sorgen.

Von Tabea Huser Artikel anhören Shape

Die geplante zweite Donaubrücke sorgt für Unruhe im Gemeinderat Bergheim. Eine Verkehrsprognose nimmt an, dass durch die neue Brücke und die geplante Ortsumgehungsstraße um Neuburg im Jahr 2030 mehr Autos und Lkw durch die Gemeinde Bergheim fahren werden. Die Entlastung, die Neuburg durch den Bau der Brücke erfahren wird, werde für Bergheim zur Belastung, sagte der Bürgermeister Tobias Gensberger am Montagabend in der Gemeinderatssitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen