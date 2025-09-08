Bergwacht Dollnstein: Sie werden gerufen, wenn es steil wird

„Wenn es nass wird, braucht man die Wasserwacht. Wenn es steil wird, braucht man die Bergwacht.“ Die elfköpfige Gruppe, die im Halbkreis um einen Baumstamm steht, lacht. Trotzdem beschreibt dieser Satz das Einsatzspektrum der Bergwacht gut – auch in Dollnstein, fernab von den hohen Bergen. Heute wird der Ernstfall trainiert: Was passiert, wenn ein Gleitschirmflieger statt auf offener Fläche in einem Baum landet? Zwar steil, aber nicht der klassische Einsatzbereich einer Bergwacht.

Alle elf Teilnehmer ziehen sich ihre Klettergurte an. Während der „Verunfallte“ kurz darauf mit seinem Gurt und einem Kletterseil gesichert am oberen Ende des Baums hängt, steigt der „Retter“ mit Steigeisen und Halteseil hinauf. Wie beim normalen Klettern am Fels, sichert er sich zusätzlich mit Expressschlingen, die er über Bandschlingen am Baum befestigt. „Dann kann man ja jetzt die Säge ansetzen“, ruft einer von unten. Gelächter.

Die Dollnsteiner Bergwacht gibt es seit 2010, drei Jahre später wurde sie vom Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Ingolstadt mit der Rettung aus steilem Gelände in der Region 10 beauftragt. War sie anfänglich noch im Feuerwehrhaus untergebracht, zog sie 2017 in das renovierte alte Bahnwärterhaus um. Derzeit hat die Bergwacht Dollnstein 19 aktive Bergretter plus acht Anwärter. Noch immer ist die Bergrettung eine Männerdomäne: Lediglich vier Frauen sind Teil der Gruppe.

Das Haupteinsatzgebiet der Bergwacht Dollnstein liegt westlich von Eichstätt

Von Anfang an dabei ist Rudolf Bernecker. „Unser Haupteinsatzgebiet liegt westlich von Eichstätt“, sagt der Bereitschaftsleiter. Oft seien es Wanderer oder Waldarbeiter, die etwa am Jägersteig gerettet werden müssen. Doch auch nach Neuburg musste seine Mannschaft schon ausrücken, und zum Beispiel einer Radfahrerin helfen, die an der Donau die Uferböschung hinabgestürzt war. „Im letzten Jahr hatten wir insgesamt acht Einsätze, das Jahr davor 25.“ So mancher Einsatz bleibe ihm durchaus auch länger im Gedächtnis. Darunter auch Unfälle, bei denen die Einsatzkräfte nicht mehr helfen konnten, zum Beispiel bei tödlich verunglückten Waldarbeitern. „Ich möchte meine Freizeit sinnvoll gestalten und der Gesellschaft etwas zurückgeben“, beschreibt Bernecker seine Motivation für das Engagement.

Gespannte Blicke nach oben: Auch wenn Gleitschirmflieger in Bäumen landen, wird die Bergwacht alarmiert. Der Ernstfall muss geübt werden. Foto: Michael Kienastl

Die bayerische Bergwacht ist in sechs Regionaleinheiten unterteilt, die unter anderem die Aus- und Fortbildung koordinieren und bei Spezialeinsätzen unterstützen. Nach einer Umstrukturierung ist die Bereitschaft in Dollnstein nicht mehr dem Frankenjura, sondern mit anderen Bereitschaften im Voralpengebiet der Region Hochland Ost zugeordnet. Bayernweit hat die Bergwacht derzeit 4856 Mitglieder, davon 3919 Einsatzkräfte und 937 Anwärter (Stand 11. Juni), verteilt auf 86 Bergrettungswachen. Im vergangenen Jahr mussten diese zu insgesamt 8306 Einsätze ausrücken.

Die Ausbildung bei der Bergwacht ist bayernweit einheitlich

Simon Häberlein schaut zu, als der „Retter“ gerade beim „Verunfallten“ oben ankommt. Der 27-Jährige ist erst seit einem Jahr bei der Bergwacht und noch am Anfang der zwischen drei und fünf Jahren dauernden Ausbildung. „Ich gehe schon seit langem gerne zum Klettern und Skifahren“, sagt er. In wenigen Tagen hat er seinen Sommer-Eignungstest am Wendelstein. Extremsportler muss man nicht sein, eine Grundfitness sollte man aber haben. Konkret gilt es, in zwei Stunden 800 Höhenmeter zu wandern und vier Seillängen im vierten Schwierigkeitsgrad zu klettern. Auch das Abseilen wird geprüft.

Häberlein hat sich lange bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Bei der Bergwacht sei es deutlich abwechslungsreicher. „Vor allem die unterschiedlichen Anforderungen und das Gesamtpaket machen Spaß.“ Neben dem Sommer-Eignungstest muss er im Winter zeigen, dass er auch auf Skiern fit ist und zum Beispiel die Lawinengefahr richtig einschätzen kann. Danach folgt in den fünf Modulen Winterrettung, Notfallmedizin, Luftrettung, Sommerrettung und Naturschutz die Grundausbildung mit anschließenden Prüfungen. Erst dann ist Häberlein fertig ausgebildeter Bergretter. Trotz vieler lokaler Unterschiede: Die Ausbildung ist bayernweit einheitlich. Sie nehme viel Zeit in Anspruch, aber „daheim sterben die Leut‘“, sagt Häberlein und lacht. Bei Interesse, können Bergretter auch noch einzelne Spezialisierungen obendrauf legen, etwa zum Höhlenretter oder Rettungssanitäter.

Die Dollnsteiner Bergwacht will sich verjüngen und eventuell eine Jugendgruppe gründen

Alle zwei Wochen findet bei der Dollsteiner Bergwacht ein etwa zweistündiger Übungsabend mit unterschiedlichen Inhalten statt. Ziel sei es, sich fit zu halten – nicht nur körperlich. Mal geht es um den Umgang mit Karte und Kompass, mal um die unterschiedlichsten Rettungstechniken oder den Einsatz mit Rettungshunden. Bernecker ist zufrieden damit, wie „seine“ Wacht gewachsen ist, auch wenn er sich eine Verjüngung wünscht. Der Instagramaccount hat über 1200 Follower, doch vor allem bei den unter 30-Jährigen sei der Zuwachs noch sehr überschaubar. „Über längere Sicht müssen wir uns überlegen, ob wir nicht noch eine Jugendgruppe gründen wollen“, sagt Bernecker. Denn wenn es steil wird, soll auch die nächste Generation in der Lage sein, Menschen zu retten.