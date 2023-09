Die Neuburger Burgfunken waren zu Gast in Berlin

Die Neuburger Burgfunken waren gemeinsam mit der Baringer Blaskapelle zu Gast in Berlin. Zusammen mit Reinhard Brandl erkundeten sie unter anderem den Reichstag.

Auf Einladung von Bundestagsabgeordneten und Burgfunkenritter Reinhard Brandl fuhren die Neuburger Burgfunken zusammen mit der Baringer Blaskapelle und Privatpersonen im Rahmen einer politischen Informationsfahrt nach Berlin. Bei der viertägigen Fahrt, organisiert vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, wurde die Besuchergruppe aus Neuburg von der zuständigen Mitarbeiterin bei der Ankunft im Empfang begrüßt und bestens betreut. Ebenso sorgte Benjamin Machel, Mitarbeiter von MdB Brandl im Ingolstädter Wahlkreisbüro, für einen reibungslosen Ablauf, heißt es in einer Mitteilung der Burgfunken.

Neben An- und Abreisetag stand am zweiten Tag der viertägigen Reise eine informative Stadtrundfahrt mit Schwerpunkt Regierungsviertel auf dem Programm. Höhepunkt war der Besuch im Reichstag mit Besichtigung des Plenarsaals und der Reichtagskuppel. Im Bundestag trafen die Burgfunken zu einem Informationsgespräch auf MdB Reinhard Brandl, der über seine Arbeit als Abgeordneter berichtete.

Mit einer Schifffahrt auf der Spree durch das historische und moderne Berlin ließ man den Tag ausklingen. Der dritte Tag der Reise beinhaltete interessante Führungen in der Gedenkstätte „Deutscher Widerstand“, in der Dauerausstellung „Alltag in der DDR“ und in der Ausstellung „Wege, Irrwege, Umwege - Die Entwicklung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland“, verbunden mit einem Informationsgespräch im Bundesministerium für Gesundheit. Nach einem Besuch an der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße, einem individuellen Rundgang am Kurfürstendamm und dem Besuch des KaDeWe machte sich die Reisegruppe, verbunden mit tollen Eindrücken aus der Bundeshauptstadt, am letzten Tag auf den Weg zurück nach Bayern. (AZ)