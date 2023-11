Berlin/Neuburg

NR-Volontärin bei Faktencheck-Gipfel in Berlin dabei

Plus Falschinformationen zu erkennen, ist gar nicht so einfach. Die dpa zeichnete nun in Berlin einige Journalisten aus, darunter auch die Volontärin der NR.

Das Internet ist voll mit Desinformationen. Derzeit verbreiten sich in den sozialen Medien besonders schnell Fotos und Videos vom Krieg im Nahen Osten. Zerstörte Städte, weinende Frauen und tote Kinder - die Bilder prägen sich ein. Doch wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, sollte wissen: Nicht alles, was dort zu sehen ist, ist wahr. Faktenchecker und Faktencheckerinnen haben in den vergangenen Wochen zahlreiche Falschinformation entlarven können. Unter die Bilder von der Zerstörung im Gazastreifen mischen sich auch immer wieder Fotos, die gar nichts mit dem aktuellen Konflikt zu tun haben. Manche sind alt, stammen aus anderen Ländern.

In Berlin sind am Montag, 13. November, Faktenchecker und Faktencheckerinnen und Journalisten und Journalistinnen aus ganz Deutschland beim Faktencheck-Gipfel der Deutschen Presse-Agentur (dpa) und der Google News Initiative zusammengekommen und haben über aktuelle Herausforderungen im Nachrichtenjournalismus gesprochen. Mit dabei war auch die Neuburger Rundschau.

