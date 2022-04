Bertoldsheim

18:00 Uhr

13 Millionen Euro fließen in die Staustufen an der Donau

Plus In Bertoldsheim versinken 5000 Tonnen Steine. Die Brücke bei Bittenbrunn wird bald freigegeben. In Bergheim läuft die Revision der Kaplanturbinen.

Von Winfried Rein

Allein im laufenden Jahr 2022 investiert Kraftwerksbetreiber Uniper 13 Millionen Euro in seine Staustufen an der Donau. In Bittenbrunn schließen die Arbeiter in den nächsten Tagen die Sanierung der Wehrfelder ab, dann kann die Brücke wieder geöffnet werden.

