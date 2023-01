Bertoldsheim

vor 33 Min.

Am Urdonautalweg bei Bertoldsheim gibt es bald eine Baumfällaktion

Plus Rund kranke 80 Bäume entlang des Weges ab der Staustufe Bertoldsheim müssen weichen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Am Urdonautalsteig auf Höhe des Rennertshofener Ortsteils Bertoldsheim, entlang des Südufers der Donau, werden im Rahmen der Wegesicherung in den kommenden Wochen rund 80 Bäume gefällt. Vor allem das Eschensterben macht der Gemeindeverwaltung Sorgen. Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck kündigte die Aktion am Donnerstag an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen