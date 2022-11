Anmeldungen für Bertoldsheimer Faschingsumzug möglich

Der Umzug findet am 18. Februar 2023 statt. Das Organisationsteam "Fanta7" wünscht sich Nachfolger für die sogenannten „Ausspielwagen“.

In Bertoldsheim soll es in dieser Faschingssaison wieder einen Umzug geben. Um die Organisation kümmert sich eine Gruppe namens „Fanta7“, die 2020 den bis dahin verantwortlichen „Faschings4er“ abgelöst hat. Die neue Mannschaft, die ursprünglich aus sieben Personen bestand, hat sich mittlerweile vergrößert. So stießen in diesem Jahr Marina Schimak, Daniel Schimak, Mathias Weigl, Thomas Müller und Simon Eichel zum Orga-Team dazu, was auch notwendig war. Denn die administrativen Auflagen für eine Veranstaltung wie den Bertoldsheimer Faschingsumzug sind inzwischen enorm gewachsen, sodass mehr Personal unumgänglich ist.

Die Mitglieder von „Fanta7“ organisieren den Gaudiwurm in Bertoldsheim am Faschingssamstag, 18. Februar 2023. Foto: Peter Maier

Doch wichtiger ist den Organisatoren, dass sich die Kreativität im Gaudiwurm zu voller Blüte entfaltet. „Wir wollen das Niveau des Umzugs halten,“ hat Vorsitzender Andreas Müller zum Ziel ausgerufen. Und so wünschen sie sich Nachfolger für die „Clique 66-73“ sowie den „Anspacherwagen“. Diese beiden Gefährte, bekannt als „Ausspielwagen“, nahmen besonders fantasievoll die Ereignisse in der Gemeinde aufs Korn. Sie bildeten auch den krönenden Abschluss am Kirchberg.

Anmeldungen für den Bertoldsheimer Faschingsumzug am 18. Februar 2023 sind per Mail an umzug-bernza@gmx.de möglich. Dabei sind natürlich geltende Auflagen und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. (pm)