Bertoldsheim feiert Fasching unter freiem Himmel

Plus In Bertoldsheim wird „die fünfte Jahreszeit“ mit vielen Faschingsgruppen zelebriert. Mit dabei sind Akteure aller Altersgruppen. Welches Programm die Beteiligten dem Publikum boten.

Am Faschingssamstag erreicht die fünfte Jahreszeit in Bertoldsheim ihren Höhepunkt. Zumindest ist das unter „normalen“ Umständen immer der Fall. Dann schlängelt sich eigentlich der Faschingsumzug durch den ganzen Ort, begleitet von unzähligen Jecken, die teilweise längere Anfahrtswege auf sich nehmen. Allerdings sind die Zeiten alles andere als normal, auch nicht für die Faschingsgesellschaft Bertoldsheim. Corona und Krieg lasten über Genuss und Gaudi. Dass es nun doch zu einem Open Air Fasching im Lightformat reichte, ist kräftigen Klimmzügen der Organisatoren zu verdanken.