Erneut muss die Donaubrücke Bertoldsheim an einem Tag für den Verkehr gesperrt werden.

Aufgrund von Betonierungsarbeiten muss die Donaubrücke Bertoldsheim erneut für den Verkehr gesperrt werden.

Betonierungsarbeiten: Donaubrücke Bertoldsheim wieder gesperrt

Wie die Pressestelle am Landratsamt in Neuburg mitteilt, erfolgt die Brückensperrung am nächsten Freitag, 4. November, von 8 bis 17 Uhr. (AZ)