Betrunkener Autofahrer fährt durch Maisfeld und will abhauen

Ein betrunkener Autofahrer ist bei Bertoldsheim von der Straße abgekommen und durch ein Maisfeld gefahren. Anschließend wollte er flüchten.

Am Donnerstag gegen 14.45 Uhr haben Zeugen beobachtet, wie ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Donau-Ries mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2047 bei Bertoldsheim von der Fahrbahn abkam und in ein Maisfeld fuhr. Dieses Feld durchfuhr der 44-Jährige und entfernte sich laut Polizei anschließend mit seinem erheblich beschädigten Fahrzeug in Richtung Marxheim.

Er konnte schließlich durch eine Polizeistreife auf Höhe Neuhausen angehalten werden. Die Polizei stellte bei dem Unfallfahrer eine Alkoholisierung von 2,2 Promille fest. Gegen ihn wurde eine Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht eingeleitet. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)