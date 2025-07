Brücke Bertoldsheim wird wieder freigegeben

Der Austausch der Asphaltdecke auf der neuen Donaubrücke Bertoldsheim hat trotz unsicherer Wetterlage funktioniert und ist so gut wie abgeschlossen.

Bereits am Freitag soll die Brücke Bertoldsheim wieder für den Verkehr freigegeben sein

Am Freitag sollen noch die Fugen bearbeitet werden, dann wollen die Landkreisvertreter die Brücke Freitagabend wieder für den Verkehr freigeben. Die Arbeiten an der kleinen Betriebsbrücke laufen weiter. Der Einweihungstermin am 23. Juli bleibt unverändert. (rew)