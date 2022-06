Bertoldsheim

Die neue Brücke in Bertoldsheim „schwimmt ein“

Plus Der Bau des Donauübergangs Bertoldsheim geht in eine entscheidende Phase. Ein Ponton platziert schwere Stahlträger. Der Landkreis will im Sommer 2023 fertig sein und den Verkehr rollen lassen.

Von Winfried Rein

Schwere Hebemanöver sind jetzt beim Donauübergang Bertoldsheim zu beobachten. 50 Meter lange Stahlträger mit 82 Tonnen Gewicht schwimmen auf einem Ponton heran. Der Brückenbau erreicht damit eine entscheidende Phase.

