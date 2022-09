Donaubrücke Bertoldsheim ist wieder an zwei Tagen gesperrt

Die Donaubrücke Bertoldsheim ist in der kommenden Woche wieder gesperrt. Betroffen sind zwei Tage.

Aufgrund von Bauarbeiten ist die Donaubrücke Bertoldsheim am Dienstag, 13. September, sowie am Mittwoch, 14. September tagsüber jeweils von 8 bis 17 Uhr für den Verkehr gesperrt. Dies schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. (AZ)