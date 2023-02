Umzug in Bertoldsheim: Kreativ und hochgradig imponierend

Plus Beim Bertoldsheimer Faschingsumzug waren 17 Wagen, 21 Fußgruppen und zehn Garden aktiv dabei. Sie begeisterten mehrere Tausend Besucher an den Straßen des Dorfes.

Es ist schon selbstverständlich, dass die Narrenschar beim Bertoldsheimer Faschingsumzug der örtlichen Gesellschaft wieder ein Vielfaches der rund 800 Einwohner des Rennertshofener Ortsteils erreichte. Stammgäste meinten sogar, dass der erste Gaudiwurm nach Corona so viele Schaulustige anzog wie noch nie. Vor allem im Kirchenbereich drängten sich die Faschingsfreaks sehr dicht.