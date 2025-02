Alles bereit für den Gaudiwurm in Bertoldsheim

„Fanta7“ ist ein eingetragener Förderverein der Bertoldsheimer Vereine. Das größte Projekt im Vereinsjahr ist der Bertoldsheimer Faschingsumzug. „Dafür planen wir bereits seit September letzten Jahres“, verrät Pressesprecher Daniel Schimak. Dies ist auch nötig, denn der Faschingssamstag ist zweifelsfrei der Tag, an dem in Bertoldsheim am meisten los ist. Und sie alle wollen natürlich den Faschingsumzug sehen, der sich heuer am Samstag, 1. März, ab 13.30 Uhr in seiner 39. Auflage rund zwei Stunden durch den Ort schlängelt.

170 Bertoldsheimer halfen bei den Vorbereitungen für den Faschingsumzug

„Anfangs tagen wir monatlich, doch je näher der große Tag rückt, treffen wir uns 14-tägig“ meint Schimak. Bei der Organisation des Bertoldsheimer Faschingsumzugs stieß „Fanta7“ auch dieses Mal wieder auf offene Ohren in der Dorfgemeinschaft. „170 Personen unterstützen uns bei den umfangreichen Vorbereitungsarbeiten“, freut sich Schimak. 51 Gruppen aus der gesamten Region haben sich angemeldet. Dabei sind Musikkapellen, Fußgruppen, Cabrios mit den Prinzenpaaren und Zugmaschinen mit Motivwagen. Vorgestellt werden sie alle von Moderatorin Steffi Czerny, der ehemaligen und langjährigen Vorsitzenden der Marktkapelle Rennertshofen.

Seit September 2024 planen Thomas Müller, Daniel und Dominik Schimak, Mathias Seefried, Sonja Meier, Mathias Weigl und Andreas Müller (von links) vom Förderverein „Fanta7" den Bertoldsheimer Faschingsumzug. Foto: Peter Maier

Die Bertoldsheimer versüßen ihren Gästen den Besuch mit einer halben Tonne Bonbons. Weil der Gaudiwurm des letzten Jahres besonders viele Jecken nach Bertoldsheim lockte, baut „Fanta7“ die Partymeile dieses Mal großzügiger auf. Wie immer gibt es Steaks, Würstel und Getränke bereits am Kirchberg. Am Schlossberg bauen die Organisatoren mehrere Essensstände, ein Bierrondell und eine Bar auf. Natürlich steht die Sicherheit im Vordergrund. Das Rote Kreuz und ein Security-Team sind im Einsatz, obwohl sich die Zuschauer in der Vergangenheit sehr diszipliniert verhielten, wie Schimak berichtet.

Nach dem Faschingsumzug in Bertoldsheim wird am Schlossberg weitergefeiert

Am Ende des Gaudiwurms fährt erneut der „Ausspielwagen“ mit. Die Darsteller nehmen in bekannt humorvoller Weise Bertoldsheimer Ereignisse und Originale auf die Schippe. Dann schlägt ab 15 Uhr die Stunde der Garden auf der Bühne am Schlossberg. Ab 17.30 Uhr legt DJ Andy Crush zu einem „Open End“ auf. Nach dem „Zapfenstreich“ tritt „Fanta7“ wieder auf den Plan. Weil bekanntlich am Aschermittwoch alles vorbei ist, soll auch am Kirch- und Schlossberg in Bertoldsheim nichts mehr an die „Fünfte Jahreszeit“ erinnern.