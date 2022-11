Die Faschingsgesellschaft Bertoldsheim stellt seine Prinzenpaare vor

Plus Die diesjährige Faschingssaison soll wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Das wünschen sich auch die Aktiven der Bertoldsheimer Faschingsgesellschaft.

Die Tollitäten der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim haben für die diesjährige „fünfte Jahreszeit“ eigentlich nur einen Wunsch: „Der Fasching soll wieder stattfinden und zu einem tollen Erlebnis werden.“ Damit sprechen die „närrischen Royals“ auch dem Vereinsvorsitzenden Christian Diederichs aus dem Faschingsherzen. „Das Damoklesschwert schwebt immer noch, doch unsere Vorbereitungen laufen normal“, gibt sich Christian Diederichs optimistisch.