Kennzeichen von Neuburger Auto in Bertoldsheim gestohlen

Die Neuburger Polizei sucht Zeugen, die einen Diebstahl beobachtet haben. Ein Kennzeichen wurde entwendet.

In Neuburg ist das Kennzeichen eines Autos entwendet worden. Das teilte die Polizei jetzt mit. Im Zeitraum von 27. Mai um 9.30 Uhr bis 28. Mai um 8 Uhr wurde das vordere amtliche Kennzeichen von einem grünen Renault Clio entwendet, welcher in einer Einfahrt in der Marxheimer Straße in Bertoldsheim geparkt war. Hinweise nimmt die Polizei Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)