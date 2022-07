Manuel Müller wird Kommandant der Feuerwehr Bertoldsheim

Die aktiven Feuerwehrler in Bertoldsheim bekommen eine neue Führung - Manuel Müller wird Kommandant. Dank geht an ein verdientes Mitglied.

Seit 25 Jahren ist Helmut Kugler aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Bertoldsheim, 19 Jahre arbeitete er in der Vorstandschaft, über sieben Jahre, bedingt durch Corona, war er Kommandant der Wehr. Am Samstagabend gab der 45-jährige Bertoldsheimer das verantwortungsvolle Amt ab. Sein Nachfolger ist sein bisheriger Stellvertreter. Einstimmig wurde Manuel Müller zum Kommandanten gewählt.

Manuel Müller war zwölf Jahre lang stellvertretender Kommandant. Damit hat der 32-jährige Bertoldsheimer alle Voraussetzungen für die Führungsposition. „Ich kenne die Höhen und Tiefen dieses Amtes.“ Bereits seit seinem 14. Lebensjahr ist Müller aktives Mitglied bei der Bertoldsheimer Wehr. „Die Feuerwehr ist bei uns eine Familientradition.“

Bertoldsheim: Manuel Müller wird Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr

Neben Müller ist ab sofort der bisherige Schriftführer Florian Eubel Zweiter Kommandant. Der gebürtige Gansheimer wohnt seit 2013 in Bertoldsheim, kam aber schon ein Jahr vorher zur Feuerwehr in dem Ortsteil von Rennertshofen. Eubel ist in Ingolstadt Berufsfeuerwehrmann. „Die Feuerwehr ist für mich Berufung und Leben.“

Stefan Schiller wurde als Erster Vorsitzender und Christian Link als Zweiter Vorsitzender wieder gewählt. Für Florian Eubel wurde Michael Weigl zum Schriftführer bestimmt. Ins Amt des Kassiers wurde für den scheidenden Jürgen Schlamp Matthias Weigl berufen.

Die Jahresrückblicke 2020 und 2021 – Corona hatte im vergangenen Jahr eine ordentliche Hauptversammlung verhindert – fielen kurz und bündig aus. Die meisten Veranstaltungen und viele Ausbildungs- und Übungstermine fielen der Pandemie und den Lockdowns zum Opfer.

Vorsitzender Stefan Schiller konnte aktuell 246 Mitglieder, davon 46 Aktive, vermelden. In den vergangenen zwei Jahren seien leider keine Neuzugänge dazugekommen. Aber elf Mitgliedern musste die letzte Ehre erwiesen werden. Das Vereinsleben sei während Corona weitgehend zum Erliegen gekommen.

Feuerwehr Bertoldsheim dankt Helmut Kugler

Auch Kommandant Helmut Kugler hatte eine Reihe von ausgefallenen Schulungsterminen im Aktenordner. Bei den Einsätzen, so der Kommandant, handelte es sich immer wieder um Verkehrsunfälle. Die seien zum Teil sehr belastend für die Feuerwehrfrauen und -männer. Auch an die Donau und die Bertoldsheimer Staustufe ist die Wehr einige Male gerufen worden.

Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck (links) verabschiedete Helmut Kugler aus dem Amt des Ersten Kommandanten. Foto: Manfred Dittenhofer

Die elf Atemschutz-Träger der Bertoldsheimer Wehr konnten nur teilweise ihr Übungsprogramm abwickeln, wie der Leiter Atemschutz, Stefan Brandl, berichtete. Eine Theorieschulung mit Belastungsübungen habe einmal sogar im eigenen Feuerwehrhaus, sozusagen im „Homeoffice für Atemschutzschulung“, stattgefunden.

Wichtiger Bestandteil der Bertoldsheimer Wehr ist der Nachwuchs. Jugendwart Kevin Müller vermeldete 13 Jugendliche, sechs Mädchen und sieben Jungs, die sich aktuell in der Ausbildung befänden.

Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck dankte der Freiwilligen Feuerwehr für ihre zentrale und unverzichtbare Arbeit. „Sie gehen für andere im wahrsten Sinne des Wortes durchs Feuer.“ Tag und Nacht seien die Aktiven bereit, um Unheil abzuwenden und Schaden zu minimieren. „Ich bewundere eure Einsatzbereitschaft und eure Arbeit.“