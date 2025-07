Nach 17 Millionen Euro und vier Jahren Bauzeit: Brücke Bertoldsheim wird eingeweiht

Eigentlich war es ein historischer Termin, als der Landkreis am Mittwoch zwei Donaubrücken in Bertoldsheim einweihte. In vier Jahren Bauzeit und mit 17 Millionen Euro Kosten sind zwei neue Übergänge entstanden. Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter gratulierte. Landrat Peter von der Grün sprach von „einem der wichtigsten Infrastrukturprojekte des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen“.

