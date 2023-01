Pyjamaball in Bertoldsheim: Närrisches Treiben für den guten Zweck

Beim Faschingstreiben in Bertoldsheim jagt eine Veranstaltung die nächste. Nun stand der Pyjamaball auf dem Programm - und der diente auch dem guten Zweck.

Wer das furiose Programm der Faschingsgesellschaft Bertoldsheim mit großem und kleinem Hofstaat beim Krönungsball verpasst hatte, der bekam am Wochenende eine zweite Chance. Der Ball des Sechserrates, der inzwischen „Fanta 7“ heißt und als Pyjamaball mit erstmaligem Wohltätigkeitscharakter abgehalten wurde, war der nächste Faschingstermin des rund 130 Jecken starken Trosses in der Heimat im Saal der Schlossgaststätte Schlamp.

Frisur sitzt, Motiv im Focus, Outfit passt und Laune ist prächtig. Diese Besucherin machte es beispielhaft vor, wie es beim Pyjamaball sein soll. Foto: Peter Maier

Statt feinstem Zwirn und Abendrobe kam das Publikum diesmal im Outfit aus Schlaf- und Badezimmer und dazugehörigen Utensilien. Allen voran das „Botschamperl“ (Nachttopf) mit umgekehrter Funktion. Während es im richtigen Leben mit menschlichen „Output“ gefüllt wird, war es beim Bertoldsheimer Pyjamaball zunächst mit „Input“ randvoll, um dann vom Menschen geleert zu werden. Auch bei einem Maskenball legen die Damen größten Wert darauf, dass die Frisur sitzt. Um keine haarigen Pannen zu erleben, behielten viele gleich ihre Lockenwickler am Kopf. Die hielten auch, als DJ Flo Ritschel mit heißen Rhythmen zum Tanz bat. Da wurde schon klar, dass auch in Schlafzimmergarderobe echte Faschingsgaudi herrschte. Bürgermeister Georg Hirschbeck dagegen war textilisch schon früher aufgestanden. Den Pyjama hatte er in glitzerndes Hemd und klassische Hose ganz in blau getauscht.

Bertoldsheimer Pyjamaball: Eintritt kommt Familienintensivpflege Schiedermeier zugute

Nach den ersten Tanzrunden begrüßte Fanta-7-Chef Andreas Müller die Ballgäste und wies bei aller Ausgelassenheit auf den tieferen Sinn des Abends hin. Die Eintrittsgelder zum Pyjamaball gehen an die Familienintensivpflege Schiedermeier, kurz „FIPS“. Diese Einrichtung nimmt sich schwerstbehinderter Kinder an und entlastet damit deren Eltern. Dazu stand noch eine Spendenbox am Saaleingang.

41 Bilder Ausgelassene Stimmung: Der Pyjamaball in Bertoldsheim in Bildern Foto: Peter Maier

Die Pause nach den ersten Tanzrunden füllte der kleine Hofstaat mit ihrer Lieblichkeit Sarah I. (Speth) und Tobias II. (Veitinger). Nach der zweiten tanzsportlichen Einlage der Pyjamaträgerinnen und Pyjamaträger gehörte das Parkett dem großen Hofstaat mit Prinzessin Isabel I. (Wernhard) und Florian III. (Eubel). Auch sie ernteten frenetischen Beifall aus dem „närrischen Schlafzimmer.“ Dessen Bewohnerinnen und Bewohner eroberten anschließend erneut die Tanzfläche und gaben sie auch nicht mehr ab. Faschingspräsident Christian Diederichs beobachtete das Treiben von gehobener Position des Discjockeys aus sehr genüsslich und wusste, dass seine Faschingsgesellschaft ein weiteres Jecken-Highlight in der Heimat gesetzt hat.