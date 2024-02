Bertoldsheim

Rotkäppchen, Badeenten und die große Politik beim Faschingsumzug

Plus Ein bunter Faschingsumzug schlängelte sich am Samstag durch Bertoldsheim. Dabei wurde so mancher Politiker auf die Schippe genommen.

So viele Besucher sieht Bertoldsheim nur einmal im Jahr: Am Faschingssamstag kommen alljährlich zahlreiche Jecken zum Faschingsumzug in den Rennertshofener Ortsteil. „Sieben Musikkapellen, acht Garden 25 Fußgruppen und 21 Wägen sprechen für sich“, verkündete Andreas Müller. Er ist Vorsitzender der Gruppe „Fanta7,“ die den Bertoldsheimer Gaudiwurm organisiert.

Wölfe leben in Mauern gefährlich. Dort nimmt Rotkäppchen sie auf das Korn. Foto: Peter Maier

Der wirkt inzwischen wie ein starker Magnet. Schließlich kommen nicht nur Gruppen aus der Gemeinde Rennertshofen und ihren Ortsteilen nach Bertoldsheim. Faschingsfreunde aus dem gesamten Landkreis sowie aus den angrenzenden Kreisen Donau-Ries und Eichstätt lassen sich das Spektakel nicht entgehen. Dabei erwiesen sich die Umzugsteilnehmer auch in diesem Jahr als kreativ und fleißig, sodass sich ein bunter Gaudiwurm durch den Ort schlängelte. Traditionell führte die Blaskapelle Oberhausen den Faschingszug an und dann dauerte es gut zwei Stunden, die wie im Flug vergingen, weil man die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Staunen kaum noch herauskamen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

