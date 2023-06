Sechs Wochen gesperrt: Die Donaubrücke Bertoldsheim ist fast fertig

Plus Ab Mitte August rollt der Verkehr auf der Brücke Bertoldsheim. Geplant ist eine Vollsperrung vom 3. Juli bis 11. August. Laut Ingenieur gibt es keine Alternativlösung.

Die Donaubrücke Bertoldsheim steht vor der Fertigstellung, am 25. August ist Übergabe an den Landkreis als Bauherrn. Dann kann der Verkehr bereits über den neuen Übergang rollen. Aber es gibt einen Wermutstropfen: Vom 3. Juli bis 11. August besteht Totalsperrung.

Für den Raum Burgheim/ Rennertshofen wird das eine harte Sache, der Umweg über die Donaubrücke Marxheim ist 18 Kilometer lang. „Wir haben keine andere Möglichkeit“, wirbt Bauamtschef Markus Laumer um Verständnis. Die beiden Brückenauffahrten im Norden und Süden müssten bei ruhendem Verkehr gebaut werden. Es gehe um Erdarbeiten, Straßenunterbau und Asphaltierung auf 800 Meter Länge. 200 davon entfallen auf die reine Brücke.