Soldatenverein Bertoldsheim blickt auf 100-jähriges Bestehen

Plus Beim Soldaten- und Kameradenverein in Bertoldsheim stehen bei der Jahresversammlung nicht nur Ehrungen und ein Rückblick auf der Agenda. Es steht auch ein großes Jubiläum bevor.

„Das Bemühen um Frieden und Freiheit ist nicht allein der älteren Generation zu überlassen. Ihr vermittelt auch den jüngeren Menschen unter uns die, Gott sei Dank, keinen Krieg erleben mussten, das Bewusstsein für die Sinnlosigkeit, Brutalität und Unmenschlichkeit von kriegerischen Auseinandersetzungen.“ Bei diesen Grußworten bei der Mitgliederversammlung des Bertoldsheimer Soldaten- und Kameradenvereins hatte Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck Krieg und Terror in der Ukraine und im Nahen Osten im Hinterkopf. Zuvor aber zeigte sich der Vorsitzende Leo Schiller hocherfreut, dass die Vereinsmitglieder die Gaststube in der Schlossgaststätte Schlamp füllten.

Nach einer Auftaktbrotzeit blickte Schiller noch einmal auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück, wobei Schriftführer Robert Weigl ins Detail ging. Kassier Franz Müller berichtete von soliden Vereinsfinanzen nach einem erfolgreichen Jahr. Dies bestätigten auch die Kassenrevisoren, sodass die einstimmige Entlastung nur logisch war. Schiller hatte auch „viel Ehr“ zur Mitgliederversammlung mitgebracht. Damit zeichnete er unter den 121 Mitgliedern zwei aus.